Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'ndan mega estetik itirafı! Son noktayı koydu
Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, estetik iddialarına son noktayı itirafıyla koydu. Yalnızca bir yerinde estetik olduğunu söyledi.
Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi'nde görüntülenmiş fakat magazincileri görünce aniden panik olmuş ve görüntü vermemek için şoförünün arkasına saklanmıştı. Tevetoğlu'nun bu paniği estetik iddialarını da beraberinde getirmişti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Maslak'ta bir modacıya girerken görüntülenen Pınar Tevetoğlu, koşar adım mekana giriş yaparken muhabirleri görünce ise ''Hep yanlış haberler yapıyorsunuz'' diyerek şakalaştı.
Pınar Tevetoğlu, bu esnada estetik haberlerine için de "Sürekli estetik yazıyorsunuz. Ben estetik yaptırmıyorum. Bir tek burnumda estetik var. Onun haricinde ağzımda, yanağımda, herhangi bir yerimde estetik yok" diyerek sitem etti.
Bağdat Caddesi'ndeki paniğine de açıklık getiren Tevetoğlu, durumu şu sözleriyle anlattı: ''Ben konuşmayınca bu tarz haberler çıkıyor. Kaçmamın nedeni işinize saygı duymadığım için ya da herhangi başka bir sebepten değil, sizinle alakası yok.''