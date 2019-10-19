Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'ndan estetik itirafı! İddialara son noktayı koydu

Pınar Tevetoğlu, bu esnada estetik haberlerine için de "Sürekli estetik yazıyorsunuz. Ben estetik yaptırmıyorum. Bir tek burnumda estetik var. Onun haricinde ağzımda, yanağımda, herhangi bir yerimde estetik yok" diyerek sitem etti.