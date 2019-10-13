Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu görüntülendiğini anlayınca şoförün arkasına saklandı
Megastar Tarkan'ın 2016'da hayatını birleştirdiği eşi Pınar Dilek Tevetoğlu, geçtiğimiz gün bir binaya girdi, görüntülendiğini anladığında ise kaçacak yer aradı.
Magazin gündemine neredeyse hiç gelmeyen Pınar Tevetoğlu, bu safer akılları karıştıran bir olay nedeniyle haber konusu oldu. Önceki gün Bağdat Caddesi'nde görüntülenen Tevetoğlu'nun garip halleri dikkat çekti.
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Sözcü'nün haberine göre bir binaya girerken gazetecilerin olduğunu öğrenen Pınar hanım, panik oldu.
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Görüntü vermemek için özel şoförüyle konuşan Pınar Tevetoğlu, çareyi şoförünün arkasına saklanmakta buldu.
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Binaya müştemilat dairesinin kapısından girerek şaşırtan Pınar Tevetoğlu’nun nereye geldiği merak konusu oldu.
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