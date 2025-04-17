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Tarkan'ın anne acısı! Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Tarkan'ın anne acısı! Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti. Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı. Törene sanat camiasından çok sayıda çelenk gönderildi.

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Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.

Tevetoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi.Cenaze töreninin gerçekleşeceği Maltepe Cumhuriyet Camii ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı.
 

Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı.  Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
 

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