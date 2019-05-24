Tarkan'ın 1999 yılındaki haline bakın

Tarkan'ın 1999 yılındaki haline bakın

Tarkan, 1999 yılına ait olan go-kart yaparken çektirdiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarak nostalji yaptı. Tarkan'ın daha önce de 1994 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Tarkan'ın 1999 yılındaki haline bakın - Sayfa 1

Sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tarkan, takipçilerini geçmişe götürdü.

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Tarkan'ın 1999 yılındaki haline bakın - Sayfa 2

Tarkan, 1999 yılında go-kart yaparken çekilen fotoğrafını #tbt notuyla sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Tarkan'ın gönderisi kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum aldı.

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Tarkan'ın 1999 yılındaki haline bakın - Sayfa 3

İşte Tarkan'ın 1999'da çektirdiği o fotoğraf

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Tarkan'ın 1999 yılındaki haline bakın - Sayfa 4

Milyonlarca hayranı olan Megastar Tarkan, yıllar önceki fotoğrafıyla görenleri şaşırtmıştı. 

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