Tarkan'dan 'zeytinlik' tepkisi Zeytinlik alanlarında madencilik düzenlemesinin içeriği ne

Tarkan 'Geççek' şarkısıyla yarattığı depremin ardından toplumsal olaylarla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak zeytinlik alanlarıyla ilgili Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapan Megastar Tarkan, kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi.