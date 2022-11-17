BIST 4.535
DOLAR 18,62
EURO 19,37
ALTIN 1.057,26

Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber! 'Son durak'ın çıkış tarihi belli oldu

|
Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber! 'Son durak'ın çıkış tarihi belli oldu

Megastar Tarkan, hayranlarının merakla beklediği yeni şarkısı 'Son Durak'ın yayın tarihini paylaştı. Twitter hesabından şarkının küçük bir bölümünü yayınlayan takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü.

Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber! 'Son durak'ın çıkış tarihi belli oldu

Megastar Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı hayranlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı, yeni parçasının 18 Kasım'da yayınlanacağının haberini verdi.

17
Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber! 'Son durak'ın çıkış tarihi belli oldu

Geçtiğimiz aylarda 'Yap Bi Güzellik' şarkısını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, sosyal medya hesabından kısa bir teaser paylaştı.

27
Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber! 'Son durak'ın çıkış tarihi belli oldu

Ünlü şarkıcı, 11 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı "Yeni şarkım “Son Durak” önümüzdeki günlerde sizlerle." paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırmıştı.

37
Tarkan'dan sevenlerine müjdeli haber! 'Son durak'ın çıkış tarihi belli oldu

Youtube'da 15 milyon izlenmeye ulaşan 'Yap Bi Güzellik' şarkısıyla uzun süre gündemden düşmeyen yıldızın yeni şarkı paylaşımına da yorum yağdı.

47