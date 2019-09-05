Tarkan'dan İzmir'de öldürülen Eymen bebekle ilgili tepki dolu mesaj: Sessiz kalmayalım
Megastar Tarkan, İzmir'de annesi ve onun sevgilisi tarafından acımasızca katledilen 5 yaşındaki Eymen'le ilgili sosyal medya hesabından tepki dolu bir mesaj yayımladı. Tarkan mesajında, "Çocuk ve kadın cinayetlerini kanıksamayalım. Sessiz kalmayalım." dedi.
Tarkan son olarak, İzmir'de annesi ve onun sevgilisi tarafından acımasızca katledilen 5 yaşındaki Eymen'le ilgili sosyal medyadan tepki dolu bir mesaj yayınladı. Megastar mesajında, "Çocuk ve kadın cinayetlerini kanıksamayalım. Sessiz kalmayalım. Yaşam hakkı canice elinden alınan Eymen için de “hukuk, adalet” diye haykıralım. Hep haykıralım, hiç susmayalım, asla kanıksamayalım... Katiller hakettikleri cezaları alana kadar. Çocukları, kadınları kollayan, koruyan daha büyük yasalar çıkana kadar." Tarkan'ın bu paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
Toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen Tarkan, Emine Bulut ve Tuba Erkol’un öldürülmesine sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Eski eşleri tarafından öldürülen kadınlar için sessiz kalmayan Tarkan isyan etti. Sosyal medya hesabından öldürülen kadınların fotoğrafını paylaşan Tarkan, “Ey hukuk, ey adalet! Kadınlarımızın yanında dur da bu canilere hak ettiği ağır cezaları ver artık. Daha kaç can kurban gidecek hakkı, hesabı sorulmadan?” ifadelerini kullanmıştı.
"Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin"
Tarkan Kaz Dağları'ndaki siyanürlü altın aramasıyla ilgili instagram sayfasından verdiği tepkiyle gündeme oturmuştu. Sorumluları ihanetle suçlayan Tarkan, "kendinize gelin" diyerek şu ifadeleri kullandı? ifadeleri kullandı: "Rant uğruna feda edilen Hasankeyf’ler, Allianoi’ler, Karadeniz’in dereleri, ormanları. Dikilen çirkin beton yığınları için kesilen binlerce yıllık zeytin ağaçları. Kurutulan göller, kirletilen, zehirlenen denizler, topraklar. Altın için feda edilen güzelim Kaz dağları ormanları. Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle? Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı. Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar? Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin.Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık. Bi elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık. Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık."
Peki Tarkan kimdir? Tanıyalım...
Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972'de aslen Rizeli olan bir aileden Almanya'nın Frankfurt yakınlarından bulunan Alzey kasabasında doğdu. İlköğretimi Almanya'da tamamladıktan sonra 15 yaşında ike ilesi ile birlikte Türkiye'ye döndü.