Tarkan'dan deprem sonrası teşekkür mesajı: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
İZMİR depremi sonrası Tarkan da paylaşımlar da bulundu. Canla başla çalışan arama kurtarma ekibine teşekkürlerini iletti.
İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat edenlerin sayısının 107'ye yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.
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Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide arama kurtarma ekipleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
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"İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız" diyen Tarkan, şu ifadeleri kullandı:
Memleketimizin dört bir yanından yardıma koşan, günlerdir canla, başla çalışan tüm arama ve kurtarma ekiplerine ne kadar teşekkür etsek azdır.''
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''İnsanlığınız ve kalpten çabalarınızla ne güzel örnek oldunuz hepimize, ülkemize. Duygulandık, gurur duyduk çok.''
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