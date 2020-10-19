Tarkan'dan Azerbaycan için anlamlı paylaşım: "Kalbim Azerbaycan halkıyla"
Ermenistan ordusu Azerbaycan'a füze saldırısında bulunmuş çok sayıda kişi enkaz altında kalmıştı. Saldırıya bir tepki de Magastar Tarkan'dan geldi.
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine geçtiğimiz Cuma günü füze saldırısı düzenlemesi üzerine çok sayıda sivil enkaz altında kalmıştı. Saldırıya bir tepki de Magastar Tarkan'dan geldi.
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Tarkan da, pek çok ünlü isim gibi yaşananlara kayıtsız kalmadı. Twitter hesabından paylaşım yapan Tarkan, kalbinin Azerbaycan halkıyla olduğunu söyledi.
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Megastar Tarkan Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: "Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la. Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm... Kalbim Azerbaycan halkıyla."
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Tarkan, Instagram üzerinden de aynı mesajı takipçileriyle paylaştı.
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