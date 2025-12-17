Tarkan'dan avcılık çıkışı: "Hep söylüyorum, yasaklansın"
Sanatçı Tarkan sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Yaptığı paylaşımla ayıların yaşam hakkına dikkat çekti. Avcılık konusunda tavrını net şekilde belirten Tarkan resmen çağrı yaptı.
Tarkan, avcılığın yasaklanması ve hayvanların yaşam haklarının koruma altına alınmasıyla ilgili çağrı yaptı.
"AVCILIK YASAKLANSIN"
Doğa Derneği'nin hazırladığı bir videoyu 'Avcılık yasaklansın' ve 'Ayılar yaşasın etiketiyle Instagram'da paylaşan Megastar şu ifadeleri kullandı:
"Hep söyledim, söylemeye devam edeceğim. Avcılık yasaklansın. Hayvanların yaşam hakkı koruma altına alınsın."
"BU NE VİCDANA SIĞAR NE DE İNSANLIĞA"
"Her canlının yaşama hakkı vardır. Kendimizi üstün görüp yaşamı o canlının elinden almak gibi bir hakkımız olamaz. Bu ne vicdana ne de insanlığa sığar."
