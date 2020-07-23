Tarkan 'Yüreğim kaldıramıyor artık' deyip isyan etti! 'Sapıkları, katilleri neden salıyorsunuz?'
Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu, artan kadın cinayetleri ve istismarlarına adeta isyan etti. Süperstar Tarkan, "İçim almıyor, yüreğim kaldıramıyor artık" deyip tepki gösterdi.
Kadın cinayetleriyle ilgili verilen kararlara tepki gösteren Tarkan Tevetoğlu, "Toplum için tehlike oluşturan sapıkları, katilleri, canileri neden tekrar aramıza salıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
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Süperstar Tarkan, kadın cinayetleriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
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Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İçim almıyor, yüreğim kaldıramıyor artık. Her gün çoğalan sapıklıklar, ahlaksızlıklar...
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Ve bunun önüne geçmeyen, suçluya hak ettiği cezayı vermeyen bir yargı sistemi.
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