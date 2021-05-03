Tarkan Yıldız Tilbe'yi hayal kırıklığına uğrattı Gülşen ise sesini çıkarmadı
Murat Kekilli, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için bir akım başlattı. Yıldız Tilbe akımı devam ettirdi. Tarkan ise hayal kırıklığına uğrattı.
Koronavirüs pandemisi döneminde profesyonel ve amatör binlerce müzisyen çok olumsuz etkilendi. Seslerini duyurmak isteyen sanatçılar, #HepimizİçinSesVerTürkiye etiketiyle sosyal medyada bir akım başlattı.
Bu akıma ilk destek veren kişi ise Murat Kekilli oldu. Kekilli'nin ardından Yıldız Tilbe de bu topa girdi. Kekilli bu çağrıya, Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' şarkısıyla yanıt verdi.
Ardından da Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını söyleyen Tilbe, Twitter hesabından meslektaşı Tarkan'a seslendi. Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." dedi.
Tilbe'nin çağrısından sonra Tarkan'dan yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, kampanyadan habersiz olunca Yıldız Tilbe'ye pas vermedi.