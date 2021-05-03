Tarkan Yıldız Tilbe'yi hayal kırıklığına uğrattı Gülşen ise sesini çıkarmadı

Ardından da Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını söyleyen Tilbe, Twitter hesabından meslektaşı Tarkan'a seslendi. Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." dedi.