Tarkan yeni şarkısını Instagram'dan patlattı Yıllardır bekleyen hayranları coştu işte

Tarkan yeni şarkısının bir parçasını kişisel Instagram hesabından paylaştı sosyal medyadaki hayranları sevinçten çıldırdı!

Pandemi nedeniyle sahnelere ara veren ve yaşamını Almanya'da sürdüren Tarkan, geçen ay Türkiye'ye gelmesiyle beraber yeni albüm hazırlıklarına başlamıştı. Megastar yeni albümünün çalışmalarına başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmasının ardından, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Tarkan yeni albümünden bir parçanın giriş kısmını paylaştığı videosuyla Instagram'ı salladı!

Aylardır beklenen haberi verdi, yeni şarkısının bir parçasını dinletti: Yaz aylarında kendisinden beklenen konserleri de gerçekleştirmeyerek hayranlarını hayalkırıklığına uğratan ve aylardır sosyal medya üzerinden sevenlerinin ve hatta ünlülerin 'albüm yap' çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamadı ve üzerine çalıştığı yeni şarkısının giriş kısmını duyurdu.





Paylaşmına 'Coming soon' (Çok yakında) notunu düşen Megastar Tarkan, mimikleriyle adeta dans ettiği parçasının giriş kısmını Instagram'dan paylaşınca, takipçileri heyecanlandı.





