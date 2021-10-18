Tarkan yeni şarkı çıkarıyor! Hayranlarının ısrarına dayanamadı
Megastar Tarkan sosyal medyada tüm yaz boyunca kendisinden 'konser' bekleyen hayranlarına, yeni şarkıyla sürpriz yaptı. İki yıllık bir aradan sonra Türkiye’ye gelecek olan Tarkan, hayranlarına yeni yıl hediyesi olarak yepyeni bir şarkı hazırladı.
İki yıllık bir aradan sonra Türkiye’ye gelecek olan Tarkan, hayranlarına yeni yıl hediyesiyle yola çıkacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, tüm yaz boyunca sosyal medyadan ve hayranlarından 'konser vermesi için' adeta baskı gören ve hayranlarını bu konuda 'hayal kırıklığına uğratan' Tarkan gönül almak için yepyeni bir şarkı hazırladı.
Kızı Liya’nın 2018 yılındaki doğumunun ardından hayatını daha çok Almanya’da sürdüren Tarkan, pandeminin araya girmesiyle yaklaşık iki yıldır Türkiye’ye gelmedi.
Hayranlarının çok özlediği Megastar, haberde yer alan iddiaya göre bu ay Türkiye'ye geliyor ve yeni bir şarkı çıkaracak...
Aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte Londra’da yeni şarkılarının hazırlığını yapan sanatçı, bu şarkılardan birini yeni yıl hediyesi olarak aralık ayında dinleyicisiyle buluşturacak.