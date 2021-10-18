Tarkan yeni şarkı çıkarıyor! Hayranlarının ısrarına dayanamadı

İki yıllık bir aradan sonra Türkiye’ye gelecek olan Tarkan, hayranlarına yeni yıl hediyesiyle yola çıkacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, tüm yaz boyunca sosyal medyadan ve hayranlarından 'konser vermesi için' adeta baskı gören ve hayranlarını bu konuda 'hayal kırıklığına uğratan' Tarkan gönül almak için yepyeni bir şarkı hazırladı.