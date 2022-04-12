Tarkan 'yatım yok saçım boyalı' dedi Cem Yılmaz espriyle bombayı patlattı
Tarkan hakkındaki iddialara verdiği yanıtla gündeme oturdu. Cem Yılmaz da ünlü sanatçıya destek çıkan bomba bir twit attı. Sosyal medya Tarkan'ın açıklamasıyla çalkalanıyor.
Geççek şarkısı ile bir kesimin tepkisini çeken Tarkan, bu kez yat aldı iddiası ve instagram hesabından 'Zeytin ağaçlarıma dokunma' paylaşımı yapınca hedefe kondu. Sosyal medyada Tarkan'ın ultra lüks bir tekne aldığı ve tekneye kızının ismini verdiğini iddia edildi. Çıkan iddialara Tarkan twitterdan bomba bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklaması TT listesine girip paylaşım rekoru kırarken, Cem Yılmaz'dan da destek geldi. İşte sosyal medyayı sallayan Tarkan mevzusu:
Tarkan dün İnstagram hesabından zeytinliklerin turizme açılmasına tepki gösteren paylaşım yaptı. Zeytin ağaçları ile çekilmiş fotoğraflarını 'zeytinime dokunma' etiketiyle paylaştı. Tarkan'ın bu mesajı sonrasında 5 gün önce ortaya atılan 'ultra lük yat' aldı iddiaları twitterda paylaşılmaya başlandı.
Yat almadım saçım boya : 80 milyon değerinde ultra lüks yat iddiası sosyal medyada yayılınca Tarkan, twitter hesabından bomba bir açıklama yaptı. Tarkan şunları yazdı:
“Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum”.
Cem Yılmaz: Yatım var saçım var : Cem Yılmaz Tarkan'ın 'yatım yok saçım boya' açıklamasına twitterdan bomba bir paylaşımla katıldı ve şunları yazdı:
-"Benim de Kaz dağlarına hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce vay villası var dediler ! Dedim olabilir :) ve yer aldım oradan. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok"
Cem Yılmaz katıldığı bir programda ise 'Memlekette tüm kötülükleri yapan 3 kişi var ; Ben, Tarkan, Athena Gökhan' diyerek ironik bir tepki de verdi.