Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu
Liya adında bir kızları olan Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Adının ne olacağına dair söylentiler ise duyanları şaşırttı.
Megastar Tarkan, 29 Nisan 2019'da kendisine çocukluktan beri hayran olan Pınar Dilek ile hayatını birleştirmiş, ünlü çift, Temmuz 2018'de ilk kızları Liya'yı kucaklarına almıştı.
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Eşinin ilk hamilelik haberini sosyal medya hesabı Instagram'dan viral olan bir video ile duyuran Tarkan'ın ikinci çocuğunun olacağı haberleri de kısa bir süre önce hızla yayılmıştı.
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Liya adında bir kızları olan Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun ikinci çocuklarının da cinsiyeti belli oldu.
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Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa'nın haberine göre Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti erkek. Bir kızları olan çiftin, bu kez oğlu olacak.
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