Tarkan ve Hülya Avşar arasında küslüğü bitiren bilet ricası!
Tarkan ve Hülya Avşar arasında yaşanan kırgınlık yıllar sonra sona erdi. Kızı Zehra Çilingiroğlu için Tarkan'ı bizzat arayan Avşar Tarkan'ın ilgisi karşısında mahçup olduğunu açıkladı.
Tarkan ile Hülya Avşar arasındaki küslük, bir konser biletiyle son buldu. Kızı Zehra için Megastar’ı arayan sanatçı, “Bizzat kendisi bilet ayarladı. Yıllar sonra beni utandırdı” sözleriyle kırgınlığın son bulduğunu söyledi.
Zehra Çilingiroğlu’nun Megastar hayranlığı, Tarkan ile Hülya Avşar arasında yıllar önce yaşanan polemiğe galip geldi. Yedi yıl sonra İstanbul’da sahne alan Tarkan’ın konserine bilet bulamayan Çilingiroğlu, araya annesini sokarak, muradına erdi.
Çilingiroğlu, paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olurken, akıllara ise Avşar ile Megastar’ın küslüğünü getirdi. Sanatçıyı arayarak bilet istediğini söyleyen Avşar, “Bizzat kendisi ilgilendi, utandırdı beni sağ olsun. Onu çok seviyorum. Gençlik hataları işte” sözleriyle aradaki buzların erdiğini söyledi.
Çilingiroğlu’nun yanı sıra Semiramis Pekkan, Seda Bakan, Enis Arkan, Saba Tümer, Hazal Kaya’nın da aralarında bulunduğu ünlü isimler Megastar’ı dinlemek için Volkswagen Arena’ya akın etti.