Tarkan ve eşi Pınar'dan Moskova'da aşka geldiler
Tarkan’a konser için gittiği Moskova’da eşi Pınar Tevetoğlu da eşlik etti. Çift bir kafede el ele poz verdi.
Megastar Tarkan, 10 yıl sonra Rusya’nın başkenti Moskova’da konser verdi. Moskova’daki Crocus City Hall isimli merkezde gerçekleşen konsere Tarkan'ın Rus hayranları akın etti.
115
Tarkan konser sonrasında ise eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte Moskova sokaklarını gezdi.
215
Kremlin Sarayı'nın önünde de poz veren Tarkan, Moskova fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
315
Tarkan ve eşi oturdukları bir kafede ise el ele poz verdi.
415