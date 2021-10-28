Tarkan Trendyol reklamına Cem Yılmaz'dan olay gönderme! Sosyal medya 'kargocu'ya taktı

Almanya'da pandemi geçiren ve İstanbul'a geri dönen Tarkan Trenyol ile yapmış olduğu reklam anlaşması ile gündeme geldi. "Bir süredir yazılıp çizilen konu ile ilgili sürekli olarak gündemde bir şeyler mevcut. Bize de her gün soruyorlar doğru mu, değil mi? Evet doğru" sözleriyle duyurulmuştu. Benzer bir anlaşma için bir marka daha Tarkan'a iş teklif etmiş ancak Tarkan Trendyol'dan yana tercihini kullanmıştı. Ayrıca İstanbul'a geldiği andan itibaren de Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosuna geçen Tarkan iki yeni şarkı üzerinde çalıştı.