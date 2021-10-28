Tarkan Trendyol reklamına Cem Yılmaz'dan olay gönderme! Sosyal medya 'kargocu'ya taktı
Tarkan'ın birkaç saniye göründüğü Trendyol reklamından 30 milyon lira alması sosyal medyada olay oldu. Hepsiburada reklamında oynayan Cem Yılmaz da yakın arkadaşı Tarkan'a gönderme yaptı. Twitter'da TT olan Tarkan Trendyol reklamında en çok merak edilen ise kargocu rolündeki Rojhat Özsoy'un ne kadar para kazandığı...
Tarkan, kendisini yıllardır dönmediği Türkiye'ye döndüren Trendyol reklamıyla
Twitter'da TT oldu. Rekabet kurumunun açtığı soruşturma ile gündeme gelen ve büyük bir sansasyon yaratan Trendyol geçtiğimiz günlerde bir anlaşma gerçekleştirdi. Megastar Tarkan ile yapılan uzun soluklu işbirliği ile tekrar gündeme gelen Trendyol ilk adımı reklam filmleri ile atıyor. Birkaç saniye göründüğü reklam filminden tam 30 milyon lira kazanan Tarkan, sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medyanın 'Kargocu gelince kapıyı Tarkan mı açıyor' diye ti'ye aldığı Tarkan'ın reklam filminde kargocu rolünde yer alan oyuncu Rojhat Özsoy ise reklamın da Megastar'ın da önüne geçti.
Almanya'da pandemi geçiren ve İstanbul'a geri dönen Tarkan Trenyol ile yapmış olduğu reklam anlaşması ile gündeme geldi. "Bir süredir yazılıp çizilen konu ile ilgili sürekli olarak gündemde bir şeyler mevcut. Bize de her gün soruyorlar doğru mu, değil mi? Evet doğru" sözleriyle duyurulmuştu. Benzer bir anlaşma için bir marka daha Tarkan'a iş teklif etmiş ancak Tarkan Trendyol'dan yana tercihini kullanmıştı. Ayrıca İstanbul'a geldiği andan itibaren de Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosuna geçen Tarkan iki yeni şarkı üzerinde çalıştı.
"İşte günlerdir üzerinde çalıştığımız ilk Trendyol reklam filmi"
Megastar, kişisel Twitter hesabından, reklam filmini "İşte çekimlerine gittiğim, günlerdir üzerinde çalıştığımız ilk Trendyol reklam filmi" ifadesiyle paylaştı.
"MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Trendyol, E-Ticaret kategorisinin en sevilen markası" sloganıyla çekilen reklam filminde Tarkan'a 30 milyon lira ödendiği gündeme bomba gibi düştü.