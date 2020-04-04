Tarkan sevenlerine mesajını Instagram'dan verdi beğeni yağdı

Kendi fotoğrafını paylaşan ve saçlarının uzadığı görülen Tarkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü:

''Zor zamanlar... Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek. Ufuktan yine umutlar göz kırpacak. Baharlar, yazlar gelecek...''