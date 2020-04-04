Tarkan sevenlerine mesajını Instagram'dan verdi beğeni yağdı
ALMANYA'nın Köln şehrinde ailesi ile beraber karantina altında olan Tarkan, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenlerine 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Koronavirüs salgını Türkiye'de henüz bu kadar yayılmamışken ailesi ile beraber Almanya'nın Köln şehrindeki bahçeli evine yerleşen Tarkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkmıyor.
Karantina günlerinde evde ailesi beraber bolca vakit geçiren Megastar, sevenlerine sosyal medya hesabı Instagram'dan moral vermeyi ihmal etmedi. Yetkililerin "Evde kal" çağrılarına uyulması gerektiğini hatırlatan Tarkan, "Bu koronavirüslü günleri el birliği ile atlatacağız elbet" ifadelerini kullandı.
Kendi fotoğrafını paylaşan ve saçlarının uzadığı görülen Tarkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü:
''Zor zamanlar... Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek. Ufuktan yine umutlar göz kırpacak. Baharlar, yazlar gelecek...''
''Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim: Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.
Herkese sabır diliyorum.''