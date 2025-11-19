Tarkan konserine ilgi büyük! Yoğunluk nedeniyle site çöktü
|
Altı yıl aradan sonra İstanbul'da seyirciyle buluşacak olan Tarkan'ın konser biletlerinin satışa çıktığı site yoğun ilgiden çöktü. 142 bin kişi bilet için sırada. Tarkan, Ocak 2026 itibarıyla İstanbul'da konserler verecek.
Megastar Tarkan uzun bir aradan sonra Volkswagen Arena'da vereceği 4 büyük konserle hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
14
Şarkıcının geçen gün sosyal medyada konser tarihlerini duyurmasının ardından bugün biletler satışa çıkar çıkt, hayranları biletix.com sitesine akın etti. Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle site çöktü.
24
Bekleme listesinin 142 bin kişiye ulaştığı öğrenilirken, bilet ücretlerinin 14 bin TL'den başlayıp 16 bin TL'ye kadar çıktığı kaydedildi.
34
44