Tarkan kızı ve eşiyle 23 Nisan'a özel paylaştı! İlk kez kızının yüzünü gösterdi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan etkinlikleri buruk geçse de Türkiye bayramı evinde kutluyor. 100. yılına girdiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlüler dünyasından ardı ardına paylaşımlar geldi. Tarkan da ailesiyle bugüne özel bir kutlama mesajı paylaştı.