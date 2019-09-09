Tarkan kızı Liya'nın 1. yaş günü için 1 milyon TL'lik yatırım yaptı bakın kızı için ne düşündü
Tarkan, geçtiğimiz günlerde 1 yaşını dolduran kızı Liya için 1 milyon TL'lik yatırım yaptı.
Megastar Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 13 Temmuz 2018 yılında kucaklarına aldıkları kızları Liya'nın üzerine titriyor. Çift, geçtiğimiz temmuz ayında da Liya'nın 1'inci yaşını kutladı.
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Tevetoğlu çifti, bebekleri için her konuda ince eleyip sık dokuyan ikili, Liya için açtıkları hesaba yaş günü hediyesi olarak 1 milyon TL yatırmış. Tarkan, bu hesapta kızı için para biriktirecek.
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Bir diğer yandan ise Tarkan, 20-27 Eylül tarihleri arasında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği 6 konser öncesi kampa ve diyete girdi.
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Son günlerde ünlüler arasında moda olan ketojenik diyeti uygulamaya başladı. 15 günde 3.5 kilo veren Megastar diyetin şartlarına harfiyen uyuyor.
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