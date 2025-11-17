Tarkan İstanbul konseri tarihi belli oldu! Tarkan konser bileti ne kadar?

Uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkıları ve görsel şovlarıyla dolu bir gece vaat ediyor. Maslak’ta yer alan bu modern mekân, yüksek akustik kalitesi ve konforlu düzeniyle Tarkan’ın enerjik performansına ev sahipliği yapacak.