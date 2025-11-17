Tarkan İstanbul konseri tarihi belli oldu! Tarkan konser bileti ne kadar?
Tarkan Volkswagen Arena konseri müzikseverleri heyecanlandırıyor. Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, sahnelere dönüşünü İstanbul’un en prestijli konser alanlarından biri olan Volkswagen Arena’da gerçekleştirecek. Peki Tarkan İstanbul konser tarihi ne zaman? Tarkan konser bileti ne kadar?
Uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkıları ve görsel şovlarıyla dolu bir gece vaat ediyor. Maslak’ta yer alan bu modern mekân, yüksek akustik kalitesi ve konforlu düzeniyle Tarkan’ın enerjik performansına ev sahipliği yapacak.
İstanbul konserleri için geri sayım sürerken, sosyal medyada paylaşılan detaylar müzik tutkunlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda. Peki, Tarkan Volkswagen Arena konseri ne zaman? Tarkan konser bileti ne kadar? Tarkan konser bileti ne zaman satışa çıkacak?
TARKAN VOLKSWAGEN ARENA KONSERİ NE ZAMAN?
İstanbul’da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak olan Tarkan, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu. Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, 16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde sahne alacak.
"Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan 53 yaşındaki Tarkan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
TARKAN KONSER BİLETİ NE KADAR, NE ZAMAN SATIŞA ÇIAKCAK?
Tarkan sanal medya hesabından 2026 yılı konserlerini duyurdu. Ocak ayında, 16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde konser vereceğini duyurdu. Fakat şu an için konser bileti fiyatları ve Tarkan konser biletlerinin n zaman satışa çıkacağı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.