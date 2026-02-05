Tarkan ile paylaştı! Sevim Emre'den olay filtre

"Meyve veren ağaç taşlanır" diyerek kendisini eleştirenleri mutsuz ve öfkeli olmakla suçlayan Emre, "Ben insan doğup insan kalabilmişim, ama bazıları insan kalamamış" ifadelerini kullanmıştı.

81 yaşındaki Sevim Emre tüm olumsuz yorumlara rağmen filtreyi yine abarttı.