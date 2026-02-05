BIST 13.628
Tarkan ile paylaştı! Sevim Emre'den olay filtre

Sevim Emre son yıllarda gençlere taş çıkarıyor. Sevilen isim son olarak Tarkan ile paylaştığı fotoğraf ile gündem oldu.

Tarkan ile paylaştı! Sevim Emre'den olay filtre - Resim: 1

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre sosyal medya paylaşımlarındaki filtre kullanımıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Tarkan ile paylaştı! Sevim Emre'den olay filtre - Resim: 2

Instagram'da filtreli kareleri nedeniyle eleştirilen Emre, geçenlerde 'Gel Konuşalım' programına bağlanarak, "Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Sadece tek bir program kullanıyorum. Siz yapmıyor musunuz?" sözleriyle kendisini savunmuştu.

Tarkan ile paylaştı! Sevim Emre'den olay filtre - Resim: 3

Eleştirilerin devam etmesi üzerine 80 yaşındaki Emre, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak sert bir mesaj vermişti.

Tarkan ile paylaştı! Sevim Emre'den olay filtre - Resim: 4

"Meyve veren ağaç taşlanır" diyerek kendisini eleştirenleri mutsuz ve öfkeli olmakla suçlayan Emre, "Ben insan doğup insan kalabilmişim, ama bazıları insan kalamamış" ifadelerini kullanmıştı.

81 yaşındaki Sevim Emre tüm olumsuz yorumlara rağmen filtreyi yine abarttı. 

