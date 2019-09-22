Tarkan ikinci kez Harbiye'de sahne aldı! Herkesi coşturdu...

“10 senedir her konserine geliyorum"

Ahu Büyükdurmuş da, “Tarkan'ın en çok 'Ölürüm Sana' parçasını seviyorum. Son 10 senedir her konserine geliyorum” ifadelerini kullanırken, Anıl Şahin ise, “Bütün parçalarını seviyorum ayırt edemem ama 'Ölürüm Sana' 'Adımı Kalbine Yaz' 'Unutmamalı, Kış Güneşi, hepsi. Tarkan benim arkadaşım zaten ama onun haberi yok henüz. Çok seviyorum onu" şeklinde konuştu.