Tarkan ikinci kez Harbiye'de sahne aldı! Herkesi coşturdu...
Megastar Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde ikinci kez sevenleriyle bir araya geldi. Eski ve yeni parçalarını seslendiren Tarkan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Megastar, 21 Eylül Cuma günü başladığı Açıkhava maratonunun ikinci gecesinde de dinleyicileriyle buluştu. Megastarı Harbiye Açıkhava'da dinlemeye bir çok hayranı geldi.
Tarkan, gece boyunca “Kır Zincirlilerini", “Dudu", “Şıkıdım" gibi pop müzik dünyasının klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra Harbiye için özel olarak hazırladığı, sözleri Nazan Öncel'e ait “Yalnızlar Treni" şarkısını da seslendirdi. Konsere gelenler, Megastar'ın performanslarını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
“ilk albümünden beri dinliyorum"
Tarkan'ı, Harbiye Açıkhava konserinde hayranları yalnız bırakmadı. Sinem Yıldız, “Biletleri ilk çıktığı gün aldık. İlk albümünden beri dinliyorum. Tarkan'ın bütün şarkılarını seviyorum. Hiçbir tane ayırt edemem, hepsi. 2 tane çocuğum var doğumdan dolayı sadece 2 sene konserini kaçırdım. Gerisinin hepsine geldim" dedi.
“10 senedir her konserine geliyorum"
Ahu Büyükdurmuş da, “Tarkan'ın en çok 'Ölürüm Sana' parçasını seviyorum. Son 10 senedir her konserine geliyorum” ifadelerini kullanırken, Anıl Şahin ise, “Bütün parçalarını seviyorum ayırt edemem ama 'Ölürüm Sana' 'Adımı Kalbine Yaz' 'Unutmamalı, Kış Güneşi, hepsi. Tarkan benim arkadaşım zaten ama onun haberi yok henüz. Çok seviyorum onu" şeklinde konuştu.