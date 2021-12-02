Tarkan Gülşen Hadise Sıla Zeynep Bastık'a fark attı! Zirveyi gören inanamadı: İşte Spotify yılın sanatçısı

Spotify'ın beklenen listesi açıklandı. Akış verilerinin yıllık dökümü olan Spotify 2021 Wrapped'e göre, akış Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçıları belli oldu. Hadise 100., Gülşen 87., Sıla 82. olarak ilk 50'ye giremezken Zeynep Bastık ve Tarkan da umduğunu bulamadı.



İşte Türkiye'nin 2021'de en çok dinlediği sanatçılar...