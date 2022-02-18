Tarkan 'Geççek' şarkısı için olay iddialar! Chp şarkısı dendi işte sözleri ve yorumlar

Megastar Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı ve sözleri yayınlanır yayınlanmaz patladı; Tarkan'ın aylardır beklenen şarkısı dün dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılır paylaşılmaz hem eleştiri hem de destek paylaşımları sel oldu! Tarkan 'Geççek' şarkısının sözleri bazı tartışma programlarında yorumcular tarafından 'CHP siparişi' olarak lanse edildi, kimi köşe yazarları Tarkan'a 'FETÖ'cü dedi, kimi ünlüler ise yerden yere vurdu ya da destekledi. İşte Tarkan'ın gündeme bomba gibi düşen 'Geççek' şarkısına gelen olumlu-olumsuz tüm tepkiler ve çok tartışılan şarkı sözleri...