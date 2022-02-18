Tarkan 'Geççek' şarkısı için olay iddialar! Chp şarkısı dendi işte sözleri ve yorumlar
Megastar Tarkan'ın 'Geççek' şarkı sözleriyle YouTube trendlerinde, Twitter'da ve Spotify'da zirvede Gündemi yıkan Tarkan'ın 'Geççek geççek' şarkısı için yorumlar patladı; kimi 'CHP siparişi' dedi, kimi FETÖ'cü... İşte o paylaşımlar...
Megastar Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı ve sözleri yayınlanır yayınlanmaz patladı; Tarkan'ın aylardır beklenen şarkısı dün dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılır paylaşılmaz hem eleştiri hem de destek paylaşımları sel oldu! Tarkan 'Geççek' şarkısının sözleri bazı tartışma programlarında yorumcular tarafından 'CHP siparişi' olarak lanse edildi, kimi köşe yazarları Tarkan'a 'FETÖ'cü dedi, kimi ünlüler ise yerden yere vurdu ya da destekledi. İşte Tarkan'ın gündeme bomba gibi düşen 'Geççek' şarkısına gelen olumlu-olumsuz tüm tepkiler ve çok tartışılan şarkı sözleri...
Tarkan'ın 'Geççek' şarkı sözleri için 'politik mesaj' eleştirisi: Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek, dün akşam dinleyicilerle buluştu. Tarkan'ın kısa sürede trend listesinde birinci sıraya ulaşan şarkısında politik mesajlar verildiği iddia edildi.
'Geççek' şarkı sözleri gündeme bomba gibi düştü: Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Geççek'in klibinden ilk görüntüleri paylaşan Tarkan'ın şarkısının sözleri sosyal medyada gündem oldu. Megastar'ın yeni şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri yer alıyor. Sosyal medyada söz konusu şarkı için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan hayranlarının uzun süredir beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tarkan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" notuyla yeni şarkısının sinyalini vermişti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Geççek" adlı şarkısının 17 Şubat tarihinde yayınlanacağını duyurdu.Beklenen gün geldi ve Megastar'ın "Geççek" adlı şarkısının klibi yayınlandı.