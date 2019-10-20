Tarkan düğünde sahne aldı Ebru Gündeş'le düet yaptı Gülnur Güneş'in düğününe ünlü akını
Metin Güneş’in kızı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik, görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne Tarkan ve Ebru Gündeş'in düeti damga vurdu.
Ünlü modacı Gülnur Güneş'in Four Seasons Hotel'de gerçekleşen düğününde ünlüler geçidi yaşandı. Tarkan ile Ebru Gündeş düğünde sahneye çıkıp düet yaptı, geceye damga vurdu.
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İkili, 'Gül Döktüm Yollarına' adlı şarkıyı seslendirdi. Düğünde olan Şeyma Subaşı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gündeş Tarkan'ı sahneye davet ederken "Normalde bu sahneye çıkmaz; yaptığı takdire şayan!" diyerek Tarkan'a teşekkür etti.
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Ebru Gündeş ve Tarkan'ın geceye damga vuran düetlerini ise düğüne davetli birçok kişi kayda aldı.
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Düğünden bir kare ise sosyal medyayı salladı. Nur Yerlitaş, Tarkan pozuyla olay oldu. Ünlü modacı, Tarkan ile çektiği fotoğrafı paylaştı; fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulanlar gündemine girdi.
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