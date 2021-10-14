Tarkan doğum günü öncesi çocukluk fotoğrafını paylaştı 20 dakikada 20 bin beğeni!
Megastar Tarkan, doğum günü olan 17 Ekim'e günler kala çocukluk çağından kalma bir doğum günü fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa ilk 20 dakikada 20 bin beğeni geldi.
Tarkan'ın Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafı, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Megastar, bu pozu "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün TBT’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman :)" notuyla paylaştı.
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf, binlerce beğeni aldı.
Sosyal medyada Tarkan'ın takipçilerinden, hemen hemen her paylaşımının altında 'konser' taleplerine ilişkin yorumlar geliyor.
"Şu virüsü kontrol altına aldığımızda, düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz"
Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgın kontrol altına alınana kadar konser vermeyeceğini duyurdu ve "Şu virüsü kontrol altına aldığımızda, düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz" dedi.