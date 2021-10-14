Tarkan doğum günü öncesi çocukluk fotoğrafını paylaştı 20 dakikada 20 bin beğeni!

Tarkan'ın Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafı, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Megastar, bu pozu "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün TBT’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman :)" notuyla paylaştı.