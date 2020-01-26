Tarkan depremin ardından harekete geçti AFAD'a bağışta bulundu

Depremzedeler için sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımda bulunarak geçmiş olsun dileklerini ileten Tarkan, hayatını kaybedenlere için de baş sağlığı dileklerinde bulundu. Ayrıca Megastar, herkese örnek olacak bir bağışı da AFAD'a yaptı.