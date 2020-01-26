Tarkan depremin ardından harekete geçti AFAD'a bağışta bulundu
Megastar Tarkan da Elazığ depreminin ardından sessiz kalmadı ve AFAD'a bağışta bulunarak herkese örnek oldu.
Elazığ'da gerçekleşen 6,8 şiddetindeki depremin ardından birçok ünlü isim yardım çağrısında bulunmuş, depremde yaşanan can kayıpları ve yaralılar herkesin yüreklerini dağlamıştı. Depremden dakikalar sonra ise Megastar, harekete geçti.
112
Depremzedeler için sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımda bulunarak geçmiş olsun dileklerini ileten Tarkan, hayatını kaybedenlere için de baş sağlığı dileklerinde bulundu. Ayrıca Megastar, herkese örnek olacak bir bağışı da AFAD'a yaptı.
212
Uçankuş’un haberine göre, acılı aileleri yalnız bırakmayan Tarkan, AFAD'a 100 bin TL bağışladı.
312
Örnek davranışı ile gönülleri fetheden Tarkan, depremzedelere hem maddi hem de manevi destek vererek yardım çağrısında bulundu.
412