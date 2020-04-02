Tarkan ailesiyle beraber Köln'deki evinde karantinada

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın her yerine yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılıyor. Son birkaç ay içinde 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Tarkan ve ailesini Türkiye'den kaçırdı.