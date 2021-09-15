Tarkan 20 milyon TL'lik kazancı elinin tersiyle itmiş!

Pandemi yasaklarının ve kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yaz başından bu yana ünlü şarkıcılar çok sayıda konser verdi. Hayranlarının ve sevenlerinin gözü ise Tarkan'ı aradı. Özellikle Harbiye'de konser vereceği konuşulan Tarkan'a ünlülerden de 'Seni özledik, konser bekliyoruz' mesajı geldi ancak Tarkan bu yazı konsersiz geçirdi. Sosyal medyada, yaz sezonunun bitmek üzere olmasıyla beraber, medya kulislerini sallayan bir iddia dolaşmaya başladı. Harbiye'de de beklenen konseri gerçekleştirmeyen Tarkan'ın gelen tüm teklifleri geri çevirdiği ve yaklaşık 20 milyon TL’yi elinin tersiyle ittiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.