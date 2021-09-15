Tarkan 20 milyon TL'lik kazancı elinin tersiyle itmiş!
Magazin kulislerini sallayan iddia... Harbiye'de konser vermesi beklenen Popstar Tarkan'ın tüm teklifleri geri çevirdiği ve bu geri çevirdiği işlerin toplamda 20 milyon TL'yi bulduğu konuşuluyor!
Pandemi yasaklarının ve kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yaz başından bu yana ünlü şarkıcılar çok sayıda konser verdi. Hayranlarının ve sevenlerinin gözü ise Tarkan'ı aradı. Özellikle Harbiye'de konser vereceği konuşulan Tarkan'a ünlülerden de 'Seni özledik, konser bekliyoruz' mesajı geldi ancak Tarkan bu yazı konsersiz geçirdi. Sosyal medyada, yaz sezonunun bitmek üzere olmasıyla beraber, medya kulislerini sallayan bir iddia dolaşmaya başladı. Harbiye'de de beklenen konseri gerçekleştirmeyen Tarkan'ın gelen tüm teklifleri geri çevirdiği ve yaklaşık 20 milyon TL’yi elinin tersiyle ittiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Tarkan bu yıl konser verecek mi?
Son günlerde sosyal medyada Tarkan’ın bu yıl Harbiye’de çıkacağı dedikoduları yayıldı. Ancak öğrenilen son bilgilere göre hiçbir şekilde böyle bir durum söz konusu değil!
Sosyal medyada magazin yayını yapan sitelerde dolaşan son kulislere göre, Tarkan'ın ekibi de bu konserlerin gerçekleşmesini ve elinde hazır olan projelerini yayınlamasını istiyor ancak Tarkan bu konuda hiçbir adım atmaya niyetli değil...
Son günlerde ortaya çıkan iddialara göre ise Tarkan, gelen reklam, marka iş birlikleri ve konser tekliflerini geri çevirerek yaklaşık 20 Milyon TL’lik kazancı elinin tersiyle itti.