Tarımın bel kemiği mevsimlik işçiler Ramazan ayında Eskişehir'de işlerinin başında

Şanlıurfa’da şark odası ve perde tasarımcılığı yaparken pandemiden etkilenerek işini bırakan ve Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen Mehmet Kargı, ”Bu sıcağın altında oruç tutarak çalışmak işleri daha da zorlaştırıyor. Oruç olmasak da aşırı zor bir işimiz var." dedi.