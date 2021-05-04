Tarımın bel kemiği mevsimlik işçiler Ramazan ayında Eskişehir'de işlerinin başında
ESKİŞEHİR'de Ramazan ayında oruçlarını tutan mevsimlik işçiler sıcağa aldırış etmeden tarlalarda çalışarak tarıma katkı sunmaya devam ediyor.
Tarımın bel kemiği olan mevsimlik işçiler tarlalarda çalışmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan işçiler, sıcak havalara aldırış etmeden üretime katkı sunmayı sürdürüyor.
Zor şartlarda ekmek paralarını kazanan mevsimlik işçiler, tarımda önemli rol oynuyor. Sabah erken saatlerde başlayıp, akşam saatlerine kadar üretim için canla başla çalışan işçiler görenler tarafından da takdirle karşılanıyor.
Kadın, erkek veya genç, yaşlı demeden emek vererek hayat mücadelelerini devam ettiren mevsimlik işçilerin çalışmaları görüntülendi.
Şanlıurfa’da şark odası ve perde tasarımcılığı yaparken pandemiden etkilenerek işini bırakan ve Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen Mehmet Kargı, ”Bu sıcağın altında oruç tutarak çalışmak işleri daha da zorlaştırıyor. Oruç olmasak da aşırı zor bir işimiz var." dedi.