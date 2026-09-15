Tarımda üretici fiyatları ağustosta geriledi! Tarım ÜFE yıllık ne kadar arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. “Tarım ÜFE ne kadar oldu?”, “Tarım üretici fiyatları arttı mı?”, “Sebze fiyatları ne kadar yükseldi?” ve “Hangi tarım ürünlerinde fiyatlar düştü?” gibi sorular araştırılıyor. Ağustosta genel endeks aylık bazda gerilerken yıllık fiyat artışı devam etti. Peki en fazla yükselen ve düşen ürün grupları hangileri oldu? İşte ayrıntılar.

AĞUSTOS 2026 TARIM ÜFE NE KADAR OLDU?

Tarım ÜFE, Ağustos 2026’da bir önceki aya göre yüzde 0,93 azaldı. Endeks Aralık 2025’e göre yüzde 9,20, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 21,91 arttı. On iki aylık ortalamalara göre fiyat artışı yüzde 33,47 olarak hesaplandı. Böylece üretici fiyatları aylık olarak gerilese de yıllık bazdaki yükseliş devam etti.

SEBZE FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ NE KADAR OLDU?

Yıllık değişimde en dikkat çekici grup sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Bu gruptaki üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,99 arttı. Böylece sebze grubu Ağustos 2026’da yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu tarımsal alt grup olarak öne çıktı.

TROPİKAL MEYVELERDE FİYATLAR NE KADAR ARTTI?

Aylık bazdaki en sert hareket tropikal ve subtropikal meyvelerde yaşandı. Bu gruptaki üretici fiyatları yalnızca bir ayda yüzde 153,75 arttı. Genel Tarım ÜFE’nin aylık yüzde 0,93 gerilediği bir dönemde tropikal ve subtropikal meyvelerde görülen bu yükseliş, ağustos verilerinin en dikkat çekici kalemlerinden biri oldu.

ÜZÜM FİYATLARINDA NE KADAR DÜŞÜŞ OLDU?

Ağustos ayında aylık fiyat düşüşünün en belirgin olduğu alt gruplardan biri üzüm oldu. Üzüm üretici fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 25,83 düşüş yaşandı. Hasat döneminin etkisiyle piyasaya ürün girişinin artması, fiyatlardaki aylık gerilemede etkili olan unsurlar arasında değerlendiriliyor.

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE FİYATLAR ARTTI MI?

Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde üretici fiyatları ağustos ayında yüzde 2 arttı. Çok yıllık bitkisel ürünlerde de aylık yüzde 3,22 yükseliş gerçekleşti. Buna karşılık tek yıllık bitkisel ürünlerde fiyatlar yüzde 6,23 geriledi. Bu farklılaşma, genel endeksin aylık düşüşünde bitkisel ürünlerin önemli rol oynadığını gösterdi.

TARIM SEKTÖRLERİNDE AYLIK DEĞİŞİM NASIL OLDU?

Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde fiyatlar aylık yüzde 0,86 geriledi. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,74, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünlerinde ise yüzde 1,77 düşüş gerçekleşti. Böylece ana sektörlerin tamamında aylık bazda aşağı yönlü hareket görüldü.

TARIM ÜFE TEMMUZ AYINDA NE KADARDI?

Tarım ÜFE temmuz ayında aylık yüzde 2,31, yıllık yüzde 18,81 artmıştı. Ağustosta aylık değişimin yüzde 0,93 düşüşe dönmesine rağmen yıllık artış yüzde 18,81’den yüzde 21,91’e yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise temmuzdaki yüzde 35,12 seviyesinden ağustosta yüzde 33,47’ye geriledi.