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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'ya 7 Eylül'den itibaren kuru üzüm teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedelinin aktarıldığını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den kuru üzüm ödemelerine ilişkin  son dakika açıklama geldi. Bakan Pakdemirli "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren kuru üzüm teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı." dedi.

Ayrıntılar gelecek..

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