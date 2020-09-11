Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı
Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'ya 7 Eylül'den itibaren kuru üzüm teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedelinin aktarıldığını duyurdu.Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den kuru üzüm ödemelerine ilişkin son dakika açıklama geldi. Bakan Pakdemirli "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren kuru üzüm teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı." dedi.
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