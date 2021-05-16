'Tarikata girdi' deyip acı olayı itiraf etti! Camdaki Kız'ın yıldızı Hande Ataizi: Erkekken kadın transı...

Cana sevgilisinin hayatında ikinci kadın olmayı kabul ediyor. Sen eder miydin?

İkinci kadın olmayı hiçbir zaman kabul edemem. Cana kendini birinci kadın olarak görüyor ama yaptığı hiçbir şeyden mutlu değil. Ne kendi hanesinden ne de sevgilisinden... İçindeki boşluğu bir şeylerle tamamlamaya çalışıyor.



Sen mutlu musun peki?

Ben hayatımı mutluluk üzerine kurdum. “Beni mutsuz eden hiçbir şey hayatımda olmamalı” diye düşünüyorum.