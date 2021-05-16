'Tarikata girdi' deyip acı olayı itiraf etti! Camdaki Kız'ın yıldızı Hande Ataizi: Erkekken kadın transı...
Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinin Cana Yılmaz'ı Hande Ataizi, aşk hayatı, geçmişi, diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yıllar sonra Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından ekrana uyarlanan Camdaki Kız dizisiyle seyirci karşısına çıkan 47 yaşındaki Hande Ataizi, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye bilinmeyenlerini anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Ataizi'nin itirafları olay oldu.
‘Camdaki Kız’ çok izleniyor, seviliyor. Sen senaryoyu okuduğunda ilk ne hissettin?
Hikâyenin bütünü beni çok etkiledi. Gülseren (Budayıcıoğlu) Hanım’ın kitaplarını zaten biliyor ve seviyordum. Senaryo da o kadar güzel yazılmıştı ki okuduğumda kamera açılarını bile hayal ettim. Cana da şimdiye kadar canlandırmadığım bir karakterdi.
Cana sevgilisinin hayatında ikinci kadın olmayı kabul ediyor. Sen eder miydin?
İkinci kadın olmayı hiçbir zaman kabul edemem. Cana kendini birinci kadın olarak görüyor ama yaptığı hiçbir şeyden mutlu değil. Ne kendi hanesinden ne de sevgilisinden... İçindeki boşluğu bir şeylerle tamamlamaya çalışıyor.
Sen mutlu musun peki?
Ben hayatımı mutluluk üzerine kurdum. “Beni mutsuz eden hiçbir şey hayatımda olmamalı” diye düşünüyorum.
Dizide Nalan karakterinin, bekâreti simgelediğini düşündüğümüz bir korsesi var. Senin bekâret mevzusuna bakışın ne?
Çağdaş bir ailede yetiştim. Bu konu çok dillendirilmezdi, doktora götürme gibi durumlar yoktu ama hep bir sakınma hali vardı. Günümüzde ilişkiler ayağa düştü, bir anlık bir şey yaşayıp yola devam ediyorlar. İnsanlar duygusuz bir döneme girdi. Ama mutluluk ne özgürlükte ne de tabularda... Bunun dengesini bulup yaşamak gerek.