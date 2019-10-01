Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili detayı Oya Başar açıkladı beraber rol almışlardı

Oya Başar ve Oktay Kaynarca, tiyatrodan, sinema perdesine ve televizyon ekranlarına kadar birçok alanda tanınan usta oyuncu, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü ile ilgili duygularını paylaştılar. Başar, duygularını paylaştığı Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili detayı açıkladı.