Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili detayı Oya Başar açıkladı beraber rol almışlardı
Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı açıkladı.
Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Tarık Ünlüoğlu, bugün öğlen saatlerinde akciğer rahatsızlığına bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlüoğlu'nun ölümü ilgili acı detaysa yakın arkadaşı Oya Başar'dan geldi.
Oya Başar ve Oktay Kaynarca, tiyatrodan, sinema perdesine ve televizyon ekranlarına kadar birçok alanda tanınan usta oyuncu, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü ile ilgili duygularını paylaştılar. Başar, duygularını paylaştığı Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili detayı açıkladı.
Tarık Ünlüoğlu'nun hem dünürü hem de rol arkadaşı olan Oya Başar, Canım. Canımız. Canım arkadaşım. Çok erken gitti aramızdan. Sürekli görüşüyorduk. Dün akşam görüşemedik sadece. Bugünde vefatını öğrendik. Hastanedeydi. Tedavi görüyordu. Yoğun bakıma alındıktan 15 dakika sonra hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beraber Tarık Ünlüoğlu ile beraber rol alan Oktay Kaynarca ise, "Acımız oldukça taze... Bir ağabeyimi, aile dostumu kaybettim. Çok değerli bir ustamızdı.. Başımız sağ olsun" dedi.