Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü EDHO'dan rol arkadaşı Oktay Kaynarca'yı yasa boğdu

Usta oyuncunun EDHO'dan bir diğer rol arkadaşı Yasemin Sakallıoğlu da sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak şu ifadelere yer verdi: "Senden öğrendim bir oyuncunun çok komik bir şey söylerken kendi ciddiyetini koruyup etrafındaki herkesi gülmekten kırıp geçirebileceğini. Peki uygulayabildim mi? Hayır! Çünkü kolay değil senin gibi oyuncu olabilmek. Çok kıymetli bir adamdın. Şimdi bize düşen arkandan dua edip geride bıraktığın o harika karakterleri tekrar tekrar izlemek"