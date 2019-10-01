Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü EDHO'dan rol arkadaşı Oktay Kaynarca'yı yasa boğdu
Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybettiği haberi başta eşini ve çocuklarını derin bir üzüntüye boğarken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşları da usta oyuncu için başsağlığı mesajı yayınladı.
Kurtlar Vadisi'nde adını geniş kitlelere duyurmasının ardından çeşitli yapımlarda rol alan, son olarak ise ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ekran karşısına çıkan Tarık Ünlüoğlu, bir süredir savaştığı akciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon diziden ayrılmak zorunda kalan Tarık Ünlüoğlu'nun acı haberini alan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından
"Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm..." şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma Nurgül Yeşilçay ve Demet Akalın'da yorum bıraktı.
Usta oyuncunun EDHO'dan bir diğer rol arkadaşı Yasemin Sakallıoğlu da sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak şu ifadelere yer verdi: "Senden öğrendim bir oyuncunun çok komik bir şey söylerken kendi ciddiyetini koruyup etrafındaki herkesi gülmekten kırıp geçirebileceğini. Peki uygulayabildim mi? Hayır! Çünkü kolay değil senin gibi oyuncu olabilmek. Çok kıymetli bir adamdın. Şimdi bize düşen arkandan dua edip geride bıraktığın o harika karakterleri tekrar tekrar izlemek"
Haluk Bilginer: Öte yandan usta oyuncunun yakın arkadaşı olarak bilinen Haluk Bilginer de" Abemm...canım abemmmm.. Çok üzgünüm...... çoook" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.