Tarık Ünlüoğlu'nun hiç bilinmeyen ilk karısı neden öldü eşi ve çocukları kim

Erken teşhis konulmuştu: Enfeksiyon ve bronşlardaki lekeler nedeniyle geçtiğimiz sene tedavi gören Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, eşinin sağlık durumu hakkında şunları söylemişti:

- "Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık’ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık, atlattı çok şükür”.