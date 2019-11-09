Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan 40 gün sonra yürek yakan paylaşım
Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu, eşi Gülenay Kalkan tarafından ölümünün 40. gününde anıldı.
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan hayat arkadaşı Tarık Ünlüoğlu'nu kaybeden Gülenay Kalkan, sosyal medya hesabından aylar sonra duygusal bir paylaşım yaptı.
1 Ekim günü hayatını kaybettiği eşinin fotoğraflarının yer aldığı bir kolaj videosunu paylaşan Gülenay Kalkan, "40. gün... Sensiz" notunu düştü. Kalkan ayrıca, eşinin 'Anlatamıyorum' şiirini seslendirdiği ses kaydını da videoya ekledi.
Gülenay Kalkan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce kişi yorum yaptı. Kalkan'a sabırlar dileyen takipçileri, aynı zamanda büyük ustayı 40. gününde anmayı da ihmal etmedi.
Ne olmuştu?
Rol aldığı film ve dizilerde herkesin gönlünde taht kuran Türk dizi ve sinema tarihinin en başarılı oyuncularından biri olan Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019 günü 61 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.