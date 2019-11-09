Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan 40 gün sonra yürek yakan paylaşım

Ne olmuştu?

Rol aldığı film ve dizilerde herkesin gönlünde taht kuran Türk dizi ve sinema tarihinin en başarılı oyuncularından biri olan Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019 günü 61 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.