Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan sözleriyle herkesi duygulandırdı!

2. Sayfa'ya konuşan Gülenay Kalkan, usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının hayatını alt üst ettiğini söyledi. Kalkan açıklamasında, "Onu düşünmeden geçen bir anım yok. Tarık'ı erken kaybettik. Büyük şok yaşadım, hiç konduramadım. Yokluğuna alışamadım. Bir gün ona kavuşacak olmanın umudu bile güzel" dedi.