Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan sözleriyle herkesi duygulandırdı!
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan, akciğerinde yaşadığı sağlık sorunlarından hayatını kaybeden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan duygulandırıcı açıklamalar geldi.
Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz yıl akciğer kanseri sebebiyle yaşamını yitirmesi tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğmuştu. Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, eşinin ardından duygu dolu sözlerle dikkat çekti.
2. Sayfa'ya konuşan Gülenay Kalkan, usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının hayatını alt üst ettiğini söyledi. Kalkan açıklamasında, "Onu düşünmeden geçen bir anım yok. Tarık'ı erken kaybettik. Büyük şok yaşadım, hiç konduramadım. Yokluğuna alışamadım. Bir gün ona kavuşacak olmanın umudu bile güzel" dedi.
Gülenay Kalkan "Evde nereye baksam Tarık'ı görüyorum. Hala onunla yaşıyorum. Haftada iki kez mezarına gidip dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
Gülenay Kimdir?
Gülenay Kalkan, 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.