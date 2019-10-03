Tarık Ünlüoğlu cenaze töreni! Eşi Gülenay Kalkan ve kızının zor anları

Cenaze töreni namazı nerede kılınacak: Mecidiyeköy Büyük Sahne'deki törenin ardından Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze namazı Levent Camii'nde kılınacak. Usta oyuncu, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ve kızı Zeynep Ünlüoğlu için bugün en zor gün...