Tarık Ünlüoğlu cenaze töreni! Eşi Gülenay Kalkan ve kızının zor anları
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Tarık Ünlüoğlu için ilk cenaze töreni i İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenecek. Levent Camii'de kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
61 yaşında yaşadığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta sanatçı için ilk tören İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yapılıyor.
Cenaze töreni namazı nerede kılınacak: Mecidiyeköy Büyük Sahne'deki törenin ardından Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze namazı Levent Camii'nde kılınacak. Usta oyuncu, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ve kızı Zeynep Ünlüoğlu için bugün en zor gün...
Eşi Gülenay Kalkan'ın vedası
Vefat haberinin ardından sanat ve siyaset camiası Tarık Ünlüoğlu'na başsağlığı mesajı yağdırırken, usta sanatçının eşi gazetelere ilan vererek eşine bir veda mesajı gönderdi. Gülenay Kalkan, vedasında şu sözlere yer verdi;
Acı kaybım
Tarık'ım, can yoldaşım,
Bir masal yaşadım seninle...
Tadı kaldı dilimde...
Güle güle sevgilim
GÜLENAY'IN