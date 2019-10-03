Tarık Ünlüoğlu cenaze töreni! Eşi Gülenay Kalkan tabut başında adeta yıkıldı
Tarık Ünlüoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Tarık Ünlüoğlu için ilk cenaze töreni İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlendi. Cenaze, Levent Camii'de kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
61 yaşında yaşadığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta sanatçı için ilk tören İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Törende tabut başında görülen Gülenay Kalkan, zor anlar yaşadı.
Törene Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı, Can Gürzap, Zafer Algöz, Altan Erkekli, Mehmet Aslantuğ, Oya Başar, Arzu Yanardağ ve Melek Baykal gibi birçok ünlü isim katılırken, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’da usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Cenazede töreninde gözyaşları sel olurken, usta sanatçının eski rol arkadaşları ve tanıdıkları kısa açıklamalar yapıp üzüntülerini dile getirdi. Melek Baykal, "Çok değerli bir arkadaşımızdı. Keyfimizi yitirdik, neşemizi yitirdik" ifadelerine yer verdi.
Oktay Kaynarca: Hepimizin başı sağolsun. Tarık Abi'nin oyunculuğu üstüne konuşmam, haddim değil. Ben abiliği tanıştığımız andan itibaren yaşam sevincini, içinde olduğu gibi bize aktaran, bize yol gösteren bir abi oldu. Küfretmesi bile başkaydı. Küsmesi bile başkaydı. Küstükten sonra barışması bile başkaydı. Ruhu şad olsun. Çok güzel adamdı.