Tarık Mengüç Serenay Sarıkaye ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'a sitem etti

Geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülenen Tarık Mengüç, Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamasının ardından kendisini yarı yolda bıraktığını iddia ederek sitem etti. Mengüç, Küresel Isınma şarkısına destek vereceğini söylemesine rağmen herhangi bir şey yapmadığını söyledi.