Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül eski eşiyle davalık oldu! Üvey baba ortalığı karıştırdı
Bir süredir ekranlardan uzak olan 34 yaşındaki oyuncu Barış Üregül davalık oldu.
Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, 1,5 yıl önce Asya Engin ile evlenmişti. Ancak çift sürpriz bir şekilde boşanma kararı almıştı.
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Tarafların evlilikleri “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle 6 ay önce sona ermişti.
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Barış Üregül, eski eşi Asya Engin'in şok suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
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Barış Üregül'ün eski eşi Asya Engin düğünde takılan takıların Üregül'ün kendisine iade etmediğini belirterek dava açtı.
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