Tarihte yaşanan en hüzünlü anlar fotoğraflarla gözler önüne serildi

Kevin Carter tarafından çekilen, akbaba tarafından takip edilen aç bir Sudanlı çocuğun 1993 tarihli fotoğrafı.

Carter, bu fotoğrafıyla 1994 Pulitzer Ödülü'nü kazandı ancak intihar ederek öldü.

İntihar notunda, "Aç veya yaralı çocukların canlı anıları beni rahatsız ediyor."