Tarihte yaşanan en hüzünlü anlar fotoğraflarla gözler önüne serildi
İnsanlık tarihine damga vuran en acı anların fotoğrafları yeniden gündemde. Savaşlardan doğal afetlere, yoksulluktan toplumsal trajedilere kadar birçok olayın simgesi haline gelen kareler, yürek burktu
Bu fotoğraflar, sadece geçmişin değil, insanlığın ortak hafızasının da aynası oldu.
Çocuklarını satışa çıkarırken yüzünü gizleyen bir anne.
(Chicago, ABD, 1948).
Kevin Carter tarafından çekilen, akbaba tarafından takip edilen aç bir Sudanlı çocuğun 1993 tarihli fotoğrafı.
Carter, bu fotoğrafıyla 1994 Pulitzer Ödülü'nü kazandı ancak intihar ederek öldü.
İntihar notunda, "Aç veya yaralı çocukların canlı anıları beni rahatsız ediyor."
Bangladeş Savaşı sırasında kolera hastalığına yakalanmış karısını çatışmalardan uzaklaştıran bir mülteci, 1971.
Dünyadaki son erkek Kuzey Beyaz Gergedanı'na veda.
Bu büyük canavarın artık işlevsel olarak nesli tükendi.
2018'in güçlü bir fotoğrafı.