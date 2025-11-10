BIST 10.925
Tarihi skor! Arda Turan'ın takımı öyle bir galibiyet kazandı ki...

Ukrayna Premier Ligi'nde lider olan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk sahasında SK Poltava'yı 7-1 mağlup etti ve ikinci ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

Ukrayna Premier Ligi 12. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, SK Poltava ile karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan maçı Shakhtar Donetsk, 7-1 kazandı.

SHAKHTAR'DAN 7-1'LİK TARİHİ SKOR

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marlon Gomes, 17. dakikada penaltıdan Pedrinho, 57. dakikada Eguinaldo, 60. dakikada Ocheretko, 82. dakikada Newerton, 90. dakikada Konoplia ve 90+3. dakikada Pidlepych'in kendi kalesine attığı gol getirdi. SK Poltava'nın tek golünü ise 53. dakikada Denis Galenkov attı.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, puanını 27 yaparak en yakın takipçisi Polessya arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

