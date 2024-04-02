Tarihi gün! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'de gerçekleşen tarihi kongre sonrası Başkan Ali Koç, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Fenerbahçe bugün olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek. Kongre üyeleri yönetime Süper Kupa finaline çıkmama ve ligden çekilme konusunda yetki verecek ve görüşlerini sunacak. Sarı-lacivertlilerin Türk futbolundaki geleceği bugünkü kongre sonrası netlik kazanacak.

İşte Ali Koç'un açıklamaları

"Teşekkür ediyorum, bence pankartı kaldıralım. Tüylerim diken diken oluyor. Olağanüstü katılım, olağanüstü bir kongreye. Bu şekilde tribünleri doldurmanız olağanüstü. Onun için olağanüstü diyorum. Siz bugün, bu katılımla düşmanları, trolleri boşa çıkardınız. Helal olsun size. Uzun yıllardır sadece sportif alanda değil, bir çok alanda mücadele etmek zorunda bırakıldık. Bugün burada bu şekilde bulunmamızın sebebi, göz göre göre pervasızca, namertçe emeğimizin gaspedilmesine neden olan sonuçları değerlendirmek için buradayız. Son olarak Trabzonspor maçımızda dünyanın hiçbir yerinde bitirilmeyecek bir maçı oynamak zorunda bırakıldık. Bir kez daha emeklerimiz çalınmaya ve şampiyonluğumuz elimizden alınmaya teşebbüs edilmiştir.

Bugün burada olağanüstü şekilde toplanamamızın sebebi sadece o maç değildir. Sözde şike kumpasları, otobüsümüzün kurşunlanması, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, standart dışı hakem yönetimleri, başarı için her yol mübahtır anlayışı ile hareket eden rakipler ve içinde bulunduğumuz kısır döngü bizlere artık yeter dedirtti. Ne sesimizi duyan var ve ne utanan var. Dünyanın hiçbir yerinde yaşanmayacak, izin verilmeyecek haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık."

TRABZONSPOR MAÇINDA YAŞANANLAR

"Trabzonspor maçına değinmek istiyorum çünkü bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Maçta ve maç sonunda yaşananlar organize bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir. Gergin geçeceği apaçık belli bir maçta vali ve emniyet müdürlüğü gereken önlemi alamamıştır. Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmaları yapacak mı, takipçisi olacağız. Maça gelen taraftarlar aranmamıştır. Passolig kartları tüm takım taraftarlarına açılmıştır. Maskeli taraftarlara nasıl oluyorsa göz yumulmuştur. Karadeniz insanı merttir. Mert insanın yüzünde maske olmaz. Meşru müdafa yapan 3 futbolcumuz ve 2 çalışanımız PFDK'ye sevk edilmiştir. Biz 2-0 öndeyken hocamıza "Hocam istediğin takımı sahadan çekebilirsin." derken Trabzon Emniyeti gereken önlemi alamamıştır.

Biz bu maçtan beri dünyayla temas halindeyiz. Uzmanlar, hukukçular ile temas halindeyiz. TFF'deki yabancı gözlemci hakeme tam puan verdi. Bizim temasta olduğumuz yabancı uzmanlar bu hakem dışarıda olsa lisansının iptal edileceğini söylüyor."

ALİ KOÇ'TAN ERDEN TİMUR'A YANIT

"Yaşanan olayları son derece hafife alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi not ettik. Bir tanesi var, yalanın insan versiyonu olurdu. Terbiyesiz, utanmadan televizyona çıkıyor ve Trabzon'da yaşanan olaylar için 'Olmamalıydı' diyerek 15 dakika boyunca bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor.

Kısacası herhalde, uslu uslu futbolcularımızın dayak yemesini bekliyorlardı. Oyuncularımız kahramanca armalarını temsil ettiler. İki camia da itidalli davranmaya çalıştık ancak perde arkasında futbolcularımıza ceza verilmesi için yapılan baskıların da farkındayız. Federasyonu aradık ve dedik ki emniyet gerekli güvenliği sağlamıyorsa, ev sahibi takım ne yapsın dedik. O sahibi olduğunuz spor medyasıyla beraber. 3 ay evvel burada galibiyetiniz kutladınız. Bu kadar mı geçmişi çabuk unutuyorsunuz. Yok efendim Mert Hakan eli cebinde gelmiş. Neresiyle gelseydi? Tünel videolara ulaşmak istiyoruz, onlara da yok diyorlar. Hem bu maçta hem de daha evvel bu şehirde oynanan maçlar bize gösteriyor ki, bu verilmeyen cezalara göre sanki orası özerk bir bölge. Orada yaşananlar, linç teşebbüsleri. Fenerbahçe'nin ülkesi ve vatanı için duruşu kurulduğundan beri apaçık ortadayken, tek bir siyasetçiden geçmiş olsun mesajı gelmemesi düşündürücüdür.

Batshuayi'nin son dakikada golü gelmesiyle Trabzon maçında da şampiyonluk yolumuza engel koyamadılar ama sanmayın ki tekrar denemeyecekler."

(Stadyumda 'biz neden isyan ediyoruz' isimli hazırlanan video oynatılıyor)